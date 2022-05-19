Самолет, беспилотники и танки: какие потери понесла армия РФ в Украине 18 мая
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили ориентировочно две сотни оккупантов.
В целом с начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 28,5 тыс. российских военных.
18 мая армия РФ потеряла 20 боевых бронированных машин и столько же автомобильной техники и автоцистерн.
Недосчитались россияне также трех танков, девяти единиц артиллерийских систем, двух единиц средств противовоздушной обороны.
В небе над Украиной накануне ВСУ сбили один самолет, 14 беспилотников и одну крылатую ракету.
Общие потери РФ на 19 мая
- личного состава – около 28,5 тыс. (+200),
- танков ‒ 1 254 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 3 063 (+20),
- артиллерийских систем – 595 (+9),
- реактивных систем залпового огня – 199,
- средств противовоздушной обороны – 93 (+2),
- самолетов – 203 (+1),
- вертолетов – 167,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 455 (+14),
- крылатых ракет – 103 (+1),
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 157 (+20),
- специальной техники – 43.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 85-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.