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Факты / Украина

Самолет, беспилотники и танки: какие потери понесла армия РФ в Украине 18 мая

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили ориентировочно две сотни оккупантов.

В целом с начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 28,5 тыс. российских военных.

18 мая армия РФ потеряла 20 боевых бронированных машин и столько же автомобильной техники и автоцистерн.

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Недосчитались россияне также трех танков, девяти единиц артиллерийских систем, двух единиц средств противовоздушной обороны.

В небе над Украиной накануне ВСУ сбили один самолет, 14 беспилотников и одну крылатую ракету.

Общие потери РФ на 19 мая

  • личного состава – около 28,5 тыс. (+200),
  • танков ‒ 1 254 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 3 063 (+20),
  • артиллерийских систем – 595 (+9),
  • реактивных систем залпового огня – 199,
  • средств противовоздушной обороны – 93 (+2),
  • самолетов – 203 (+1),
  • вертолетов – 167,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 455 (+14),
  • крылатых ракет – 103 (+1),
  • кораблей (катеров) – 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 157 (+20),
  • специальной техники – 43.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 85-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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