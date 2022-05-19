Май, 19 в 9:04

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили ориентировочно две сотни оккупантов.

В целом с начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 28,5 тыс. российских военных.

18 мая армия РФ потеряла 20 боевых бронированных машин и столько же автомобильной техники и автоцистерн.

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Недосчитались россияне также трех танков, девяти единиц артиллерийских систем, двух единиц средств противовоздушной обороны.

В небе над Украиной накануне ВСУ сбили один самолет, 14 беспилотников и одну крылатую ракету.

Общие потери РФ на 19 мая

личного состава – около 28,5 тыс. (+200),

танков ‒ 1 254 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 3 063 (+20),

артиллерийских систем – 595 (+9),

реактивных систем залпового огня – 199,

средств противовоздушной обороны – 93 (+2),

самолетов – 203 (+1),

вертолетов – 167,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 455 (+14),

крылатых ракет – 103 (+1),

кораблей (катеров) – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 157 (+20),

специальной техники – 43.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 85-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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