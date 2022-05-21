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Факти / Україна

Україна може отримати ЗРК Patriot у рамках нового пакету допомоги США – WP

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
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Patriot
Фото: Depositphotos

У схваленому напередодні пакеті допомоги від США на суму $40 млрд передбачено передачу Україні сучасних американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомило видання The Washington Post.

– Законопроєкт, схвалений у четвер 86 ​​голосами проти 11, передбачає загальну військову допомогу у розмірі $20 млрд, яка, як очікується, профінансує передачу передових систем озброєння, таких як ЗРК Patriot та далекобійна артилерія, – зазначили у виданні.

Також до законопроєкту додано понад $8 млрд у вигляді загальної економічної підтримки України, майже $5 млрд у вигляді глобальної продовольчої допомоги для вирішення потенційної нестачі продовольства та понад $1 млрд у вигляді сукупної підтримки біженців.

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На новину відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак у соціальних мережах. Він зазначив, що Україна чекає на отримання ППО Patriot.

Крім того, США в межах нового пакету військової допомоги Україні на суму $100 млн відправили гаубиці М777, що буксируються, тягачі до них і радари контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, 19 травня Сенат Конгресу США схвалив новий пакет додаткової допомоги Україні на суму $40 млрд. Тепер документ має підписати президент Джо Байден.

Джерело: The Washington Post
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