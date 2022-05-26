92 доба війни в Україні почалась після заяв про посилення оборони північних кордонів України.

Президент Володимир Зеленський розкритикував охочих торгувати українськими землями в обмін на мир, зокрема, ті заяви, що пролунали під час економічного форуму в Давосі.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив про новий етап наступу з боку РФ, після того, як законодавчі органи Росії ухвалили рішення про підвищення вікової межі для підписання контракту, щоб брати участь у війні проти України.