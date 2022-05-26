Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Новий етап російського наступу та посилення північних кордонів України: що відбувається на 92-й день війни

Новий етап російського наступу та посилення північних кордонів України: що відбувається на 92-й день війни

Війна в Україні триває вже 92-у добу.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив про новий етап наступу з боку РФ, після того, як законодавчі органи Росії ухвалили рішення про підвищення вікової межі для підписання контракту, щоб брати участь у війні проти України.

У правоохоронних відомствах України повідомили, що посилюють північні кордони держави після обстрілів з боку РФ та спроб проникнути ворожих ДРГ.

Президент Володимир Зеленський розкритикував охочих торгувати українськими землями в обмін на мир, зокрема, ті заяви, що пролунали під час економічного форуму в Давосі.

Вашингтон і Лондон відмовились зняти санкції з Росії в обмін на експорт зерна з України.
З початку З кінця
Пряма трансляція
01:03 - 26 травня

Провідні світові бізнесмени відвідають Київ для розробки проєктів з відновлення України та подальших інвестицій.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Вдячний професору Клаусу Швабу за чудовий Всесвітній економічний форум у 2022 році (ВЕФ-2022), на якому Україна була у центрі уваги, та за принципове рішення виключити Росію. Ми домовилися, що ВЕФ організує поїздку провідних підприємців та осіб, які ухвалюють рішення, до Києва для вивчення проектів відновлення та інвестиційних можливостей, – написав він.

Джерело: Dmytro Kuleba

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка