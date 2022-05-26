Новий етап російського наступу та посилення північних кордонів України: що відбувається на 92-й день війни
Війна в Україні триває вже 92-у добу.
Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив про новий етап наступу з боку РФ, після того, як законодавчі органи Росії ухвалили рішення про підвищення вікової межі для підписання контракту, щоб брати участь у війні проти України.
У правоохоронних відомствах України повідомили, що посилюють північні кордони держави після обстрілів з боку РФ та спроб проникнути ворожих ДРГ.
Президент Володимир Зеленський розкритикував охочих торгувати українськими землями в обмін на мир, зокрема, ті заяви, що пролунали під час економічного форуму в Давосі.
Вашингтон і Лондон відмовились зняти санкції з Росії в обмін на експорт зерна з України.
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