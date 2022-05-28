Штурм росіянами Сєвєвродонецька навряд чи буде швидким – Інститут вивчення війни

Травень, 28 в 8:20

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що найближчими днями російські військові намагатимуться захопити територію в Сєвєродонецьку Луганської області.

До такого висновку їх підштохнув той факт, що напередодні окупанти розпочали прямий штурм довкола міста, навіть не оточивши його повністю.

– Російські війська погано діяли в забудованій міській місцевості протягом усієї війни й навряд чи зможуть швидко просуватися в самому Сєвєродонецьку, – зазначають в ISW.

Водночас в Інституті вивчення війни наголошують, що російські війська стабільно й поступово завойовують місто, однак ще не оточили українських захисників.

Зараз дивляться

– Українські війська підтримують оборону території на Сході та уповільнили більшість російських ліній просування. Війська РФ, імовірно, продовжать поступове просування і, можливо, досягнуть успіху в оточенні Сєвєродонецька в найближчі дні, – повідомляють в ISW.

Однак там додають, що росіянам навряд чи вдасться збільшити темп свого просування, тому що їхня операція навколо Ізюма зайшла в глухий кут.

Нагадаємо, що напередодні російські військові здійснювали наступ на Сєвєродонецьк одразу з кількох напрямків, а диверсанти захопили готель Мир на околиці міста.

Однак вже в ранковому зведенні 28 травня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про поразку армії РФ під час штурму в районах Сєвєродонецька, Осколонівки й Тошківки.

За даними української сторони, окупантам довелось відійти на раніше зайняті позиції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 94-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

Фото: Сергій Гайдай