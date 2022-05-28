Травень, 27 в 23:28

У південно-східному районі Білорусі, що межує з двома областями України, протягом літа буде обмежено тимчасове перебування громадян “з метою гарантування прикордонної безпеки”.

Про це йдеться у рішенні Державного прикордонного комітету Білорусі.

Мова про Брагинський, Лоєвський та Хойницький райони Гомельської області, що на кордоні з Київщиною та Чернігівщиною. Влада Білорусі з 1 червня 2022 року до 31 серпня 2022 року не буде пропускати білорусів у прикордонну смугу цих територій.

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У рішенні прикордонного комітету Білорусі додали, що зазначені обмеження не поширюватимуться на осіб, які виконують службові обов’язки та беруть участь у заходах з охорони кордону на зазначеній території.

Додамо, 27 травня оборонне відомство України повідомило, що станом на сьогодні зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних ударів по Україні, бо саме на територію прикордонних районів були переміщені дивізіони оперативно-тактичних ракет Іскандер-М.

На початку травня у Пентагоні заявляли, що не бачать ознак того, що Білорусь має наміри брати активну участь у війні в Україні.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що при спробі атаки України з боку білоруських збройних сил це стане самогубством для військових Білорусі та кінцем правління Олександра Лукашенка.

Джерело: Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь