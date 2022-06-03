Червень, 02 в 22:27

Президент Володимир Зеленський сьогодні прийняв вірчі грамоти нових послів, що прибули в Україну з США, Індії та Молдови.

Відео нової започаткованої церемонії прийняття вірчих грамот розповсюдив Офіс президента України.

Дійство передачі вірчих грамот президенту України відбувалося на території собору Софія Київська, що стало новою традицією. Президент Зеленський зазначив, що серце Європи зараз б’ється в Україні, серце України в Києві, а серце Києва саме у Софійському соборі.

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– Я бажаю всім вам стати послами своїх держав у всій Україні. І коли онуки та правнуки проситимуть вас розповісти про часи вашої роботи тут, щоб у вас були спогади про візити в український Донецьк, український Луганськ, українську Ялту, – звернувся президент до новопризначених послів.

Володимир Зеленський отримав вірчі грамоти від послів Сполучених Штатів Бріджит Брінк, посла Молдови Валеріу Ківеря та посла Індії Харша Кумара Джейна.

Раніше посол США в Україні записала звернення з Майдану, в якому заявила, що оборона України є обороною Європи.