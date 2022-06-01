Оборона України – це також оборона Європи: посол США записала звернення з Майдану

Червень, 01 в 18:46

Новопризначений посол США в Україні Бріджит Брінк записала привітальне звернення до українців з Майдану у Києві, у якому засвідчила підтримку Сполучених Штатів та готовність допомагати Україні у протистоянні агресії РФ стільки, скільки буде необхідно.

— США – на боці українського народу у захисті суверенної, незалежної, демократичної України. Ми допоможемо Україні захиститися від неспровокованої, невиправданої і жорстокої війни РФ. Ми продовжимо співпрацювати з союзниками і партнерами, щоб допомогти вам захищати свою країну, свої домівки, свою свободу і демократію. І ми будемо робити це стільки, скільки необхідно… Я знаю, що оборона України – це також оборона Європи, і для США це дуже важливо, – заявила вона.

At this critical time, my @USEmbassyKyiv team and I are working around the clock to ensure U.S. support makes a difference on the frontlines and in the lives of all Ukrainians. pic.twitter.com/d6frboy96s — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 1, 2022 Зараз дивляться

Бріджит Брінк зазначила, що США працюватимуть над притягненням до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів в Україні, та додала, що подбає про те, аби допомога, яку Вашингтон надає Україні, потрапляла до тих, хто її потребує.

— Я пишаюся тим, що президент Байден призначив мене як представника США у ці складні часи. І я знаю, що Україна переможе – завдяки вашій мужності, згуртованості, рішучості та підтримці ваших друзів і партнерів. Коли це станеться, ми й надалі будемо підтримувати вас і ваше право визначати власне майбутнє і прокладати свій шлях, – підсумувала посол.

18 травня Сенат США затвердив новим послом в Україні Брінк. Того ж дня посольство США відновило свою роботу в Києві після тримісячної перерви через повномасштабну війну в Україні.

Бріджит Брінк прибула до Києва 30 травня. Про свій візит вона повідомила на своїй сторінці у Twitter, опублікувавши фото з Михайлівської площі. Наступного дня Брінк відвідала місце боїв в аеропорту Гостомеля.

Скріншот: Ambassador Bridget A. Brink