Червень, 03 в 21:32

Президент України Володимир Зеленський звернувся з промовою під назвою 100 слів війни до 100 днів війни з Російською Федерацією.

Він зазначив, що повномасштабна війна, розв’язана РФ, змінила життя тисяч громадян і зруйнувала те, що будувалося та розвивалося роками.

– У 2014 році Росія прийшла до нас з одним словом, а 24 лютого додала ще одне, утворивши фразу “повномасштабна війна”, – сказав глава держави.

Він також нагадав, з чим довелося мати справу українцям упродовж російсько-української війни, у 100 словах, та описав ті зміни, які сталися з народом-героєм.

Зараз дивляться

– Протягом ста днів ми знаходили чи отримували, бачили чи хотіли стерти інші слова. Їх небагато. Вони різні. Але відбивають, що ми пережили. Серед цих слів є нові для нас. І ті, що були забуті нашими батьками, але які довелося згадати нам. Добре відомі кожному на планеті. І ті, що всім людям доводиться з жахом запам’ятовувати. Болісні слова. І ті, хто справді дає нам надію. Усі – важливі. Все правильно згадати сьогодні. Сто днів – сто слів, – наголосив президент.

Передусім, за словами Зеленського, це два слова: “наші герої” – насамперед люди, які з ночі проти 24 лютого до сьогодні обороняють нашу державу. Далі – наші українські слова паляниця, Збройні сили, Стугна, Козак, Зміїний, Чорнобаївка.

Також президент згадав про іноземні слова, які стали рідними для України: Байрактар, Гарпун, Хаймарс, Старлінк, Жешув та лендліз, що відображає 100 днів боротьби, сто днів дипломатії, сто днів підтримки.

– І слово, що відображає щось важливе у нашому характері. Саме в українському характері. Джавеліни, які викликали страх у ворогів, бо вони не очікували, що їх не врятує броня. А потім і усмішку, нашу усмішку, коли українці намалювали ще святу Джавеліну. Ну, і слово, за яке всі в Україні піднімають келихи – Нептун, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що в українців щодня з’являлися слова, які ставали чимось більшим для кожного з нас.

– Важкі слова. Гостомель, Бородянка, Охтирка, Чернігів, Харків, Херсон, Ізюм, Мелітополь, Маріуполь та Азовсталь. А разом із ними – армія, арта, морпіхи, прикордонники, розвідка, нацгвардійці, поліція, тероборона, авіація, наші героїчні льотчики… А також слово привид. Привид Києва. Який знищував ворогів і залишався живим, – перерахував український глава.

Володимир Зеленський заявив, що всі ці слова ми могли і не чути стільки разів за все наше життя, скільки чуємо за ці сто днів. Проте, зазначив він, щоразу, коли ми їх чуємо, знаємо: саме вони дають нам час та можливість жити стільки, скільки нам відведено – Богом, а не ворогом.

– Боже – це слово, це звернення звучало неодноразово. І завжди особливо. Були й слова, які наш ворог хотів стерти. Волноваха та Салтівка, Попасна та Сєвєродонецьк. Це слова, які ми обов’язково напишемо знову. Але по-нашому. Так само, як Буча. І як Маріуполь. І ми напишемо їх неодмінно поруч із словом трибунал. Щоб інші слова – фільтрація, депортація, тортури, розстріл, килимове бомбардування, ракетний удар – обов’язково отримали відповідь. Відповідь лише з одного слова – справедливість. Справедливість, яка стане точкою після тимчасових слів окупація, мордор, орки. Звичайно, вони підуть із нашого лексикону. Ми їх виженемо з нашої землі, – запевнив президент.

Він наголосив, що серед слів, які давали надію і за які ми боролися особливо – гуманітарні коридори, які стали дорогими для сотень тисяч людей. Адже саме вони, уточнив Зеленський, дозволили подолати ще одне страшне слово – блокада.

– З першого дня з нами залишаються слова, між якими дистанція – як між пітьмою та світлом. Одного слова ми уникаємо. Це слово біженці. А за допомогою іншого слова віримо, що мільйони наших людей мають майбутнє. Вони будуть вдома, в Україні. Це слово – переселенці. Багато що змінилося. Коли чуємо слово Патрон, згадуємо найвідомішого сапера України. А коли чуємо: марафон, розуміємо, що це зовсім не про спорт, – заявив президент.

За його словами, в наш лексикон привнесли і дуже багато смертельно небезпечних слів – те, що жоден українець і жодна українка ніколи не хотіли бачити, і чим жодна нормальна людина не може пишатися: Іскандери, Калібри, Сонцепеки, фосфорні бомби тощо.

– Чомусь не побачили їхнього хваленого танка Армата. Думаю, вони побоялися нашого нового словосполучення тракторні війська. І ще одне словосполучення слід згадати: друга армія світу. Спочатку воно виглядало загрозливо. Потім небезпечно. Після Бучі – викликало лише відразу. А тепер – хіба гірку усмішку. Що лишилося від неї? Від армії, яку називали другою армією світу… Військові злочини, ганьба та ненависть, – наголосив президент.

Також він згадав цифри замість слів – коли бачиш щоранку кількість загиблих, поранених, кількість обстрілів та ракет.

– Коли поряд зі словом діти – щоранку нова цифра. Сьогодні – 261. Вже 261 дитину вбило російське вторгнення. Заради чого? Немає таких слів, які можуть відповісти на це запитання. З’явилися слова, які тепер дуже часті. Які звучать щодня. Але ми повинні зробити так, щоб для наших дітей вони не означали те, що вони сьогодні означають для нас. Щоб вони їх могли сприймати лише як історію. Насамперед це слово руїни. Але також – сирена, повітряна тривога, комендантська година, блокпост, колючий дріт. І слово міни, – наголосив він.

Зеленський додав, що буде ще багато слів, які дізнається кожен і які матимуть сенс для кожного, хто дасть шанс мільйонам.

– Це слова – відновлення, кандидатство та членство, гарантії та безпека. І обов’язково слово повернення. Звичайно, на основі слова, яке було мрією, а стане реальністю – визволення. Це слова нашого майбутнього! Це слова про те, що ми зробимо із нашою червоною калиною, з нашою славною Україною, – сказав президент.

Він нагадав і слова про те, куди слідує і завжди прямуватиме ворожий військовий корабель, про те, що робити з окупантами, коли хтось скаже: Вова! І звичайно – наше вже народне: Доброго вечора! Ми з України!