Європарламент рекомендував дати Україні кандидатство в ЄС та розпочати трибунал проти РФ

Червень, 08 в 22:17

Депутати Європарламенту вважають, що Європейський Союз має надати Україні статус кандидата на членство.

Відповідну резолюцію в Європарламенті 8 червня ухвалили більшістю з 438 депутатів. Проти висловились 65 європарламентарів, а утримались – 94.

У резолюції Європарламенту щодо зовнішньої, безпекової та оборонної політики ЄС після агресивної війни Росії проти України рекомендується Раді ЄС погодитися, що “Версальська декларація визнає європейські прагнення України та її заявку на членство у ЄС, а також надати їй статус кандидата в ЄС як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України”.

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Йдеться про декларування неформального саміту ЄС у Версалі, який, щоправда, був дуже обережним у формулюваннях і визнав лише європейські прагнення України, та додав, що країна належить до європейської родини, зазначає DW.

Резолюція ЄП від 8 червня містить також згадки про “європейські прагнення Молдови та Грузії”, але щодо рекомендацій надати їм кандидатство в ЄС не йдеться.

Зокрема, євродепутати рекомендували “без зволікань надати зброю відповідно до потреб, які висловила українська влада, зокрема використовуючи європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за двосторонніми угодами між державами ЄС і Україною”. За цим інструментом Євросоюз уже виділив €2 млрд на закупівлю зброї для України.

Крім того, європарламентарі у резолюції підтвердили, що Україна має суверенне право самостійно ухвалювати рішення щодо своїх політичних союзів та економічних інтеграцій, щоб при цьому не було втручання жодних інших країн.

Крім того, парламентарі ЄП закликали розпочати розслідування військових злочинів, скоєних РФ на території України. Зокрема у резолюції міститься заклик розпочати спеціальний трибунал щодо дій РФ у межах Організації Об’єднаних Націй.

Резолюція Європейського парламенту рекомендує запровадити вторинні санкції щодо організацій і третіх країн, що допомагають РФ обходити санкції.

Видання DW зазначає, що одними із найрезонансніших виявилися пункти резолюції, які стосуються РФ, що були подані від представників фракції соціал-демократів.

– Стратегічною ціллю вільного світу є допомогти Україні у підсумку завдати поразки російському агресору та відновити контроль над її міжнародно визнаною територією, – йдеться у резолюції.

Видання зауважує, що парламентарі із соціал-демократичної фракції хотіли уникнути згадки про поразку Росії, і їхня поправка говорила натомість про підрив здатності Російської Федерації “нести загрозу територіальній цілісності сусідніх країн та підривати міжнародну безпеку в майбутньому”. Як наслідок, поправку під час голосування не ухвалили.

Крім того, зберігся початковий текст резолюції, в якому йдеться про відсутність “адекватної” реакції на те, що: “російська агресія проти Грузії у 2008 році та проти України у 2014 році спонукала Росію продовжувати агресивні військові та політичні кампанії, включно з повномасштабним вторгненням в Україну”.

DW зазначає, що представникам із фракції соціал-демократів вдалося замінити пункт проєкту, в якому йшлося про перетворення Росії за президентства Володимира Путіна на “тоталітарну державу-парію”. За те, щоб залишити цей текст, проголосували 229 євродепутатів. Але 330 їхніх колег замінили цей пункт на такий: “Агресивна війна РФ проти України та її атаки на європейський мирний порядок відбуваються на тлі жорстких репресій проти громадянського суспільства та політичної опозиції в Росії, спрямованих на забезпечення виживання все більш тоталітарного режиму”.

Це вже вдруге після початку війни, коли намагання назвати Росію “державою-парією” не знайшло підтримки в Європарламенті.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Європейська комісія, найімовірніше, надасть позитивний висновок щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.