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Факти / Україна

Окупанти укріпили блокпости поблизу мостів через Північнокримський канал

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Північнокримський канал
Фото: Depositphotos

Російські загарбники укріпили блокпости поблизу мостів через Північнокримський канал на Півдні України залізобетонними конструкціями.

Така інформація є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

Станом на 11 червня окупанти зосереджують основні зусилля на позиційній обороні на Південнобузькому напрямку.

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За даними української сторони, військові РФ нині вдосконалюють фортифікаційне обладнання другого та третього рубежів оборони.

Північно-західна частина Чорного моря так само заблокована Росією.

В акваторії моря РФ тримає напоготові шість носіїв крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 108-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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