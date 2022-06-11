Окупанти укріпили блокпости поблизу мостів через Північнокримський канал

Червень, 11 в 10:30

Російські загарбники укріпили блокпости поблизу мостів через Північнокримський канал на Півдні України залізобетонними конструкціями.

Така інформація є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

Станом на 11 червня окупанти зосереджують основні зусилля на позиційній обороні на Південнобузькому напрямку.

Зараз дивляться

За даними української сторони, військові РФ нині вдосконалюють фортифікаційне обладнання другого та третього рубежів оборони.

Північно-західна частина Чорного моря так само заблокована Росією.

В акваторії моря РФ тримає напоготові шість носіїв крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 108-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.