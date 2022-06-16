РФ завозить в Херсон родини військових і не відмовляється від проведення “референдуму” – Маляр
Родини російських військовослужбовців почали активно завозити до тимчасово захоплених населених пунктів України. Зокрема, йдеться про Херсон.
Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
– Новоприбулі, так звані російські переселенці самовільно заселяють залишені будинки та квартири українських громадян, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення РФ, – розповіла вона.
Крім того, за словами Маляр, російські загарбники посилюють заходи з примусової паспортизації населення захоплених територій.
Не виключено, що це робиться, щоб штучно збільшити частку місцевого населення, яке буде зобов’язане гарантовано підтримувати плани Кремля щодо анексії тимчасово окупованих територій у разі проведення так званих референдумів.
– Росія не відмовляється від планів провести так звані референдуми. На сьогодні їм це не вдається з двох причин. По-перше, місцеве населення чинить потужний опір, а по-друге, органи державної влади України також роблять свою роботу, – додала Маляр.