Червень, 16 в 15:13

Родини російських військовослужбовців почали активно завозити до тимчасово захоплених населених пунктів України. Зокрема, йдеться про Херсон.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Новоприбулі, так звані російські переселенці самовільно заселяють залишені будинки та квартири українських громадян, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення РФ, – розповіла вона.

Крім того, за словами Маляр, російські загарбники посилюють заходи з примусової паспортизації населення захоплених територій.

Зараз дивляться

Не виключено, що це робиться, щоб штучно збільшити частку місцевого населення, яке буде зобов’язане гарантовано підтримувати плани Кремля щодо анексії тимчасово окупованих територій у разі проведення так званих референдумів.