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Факти / Україна

РФ завозить в Херсон родини військових і не відмовляється від проведення “референдуму” – Маляр

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
РФ завозить в Херсон родини військових і не відмовляється від проведення “референдуму” – Маляр

Родини російських військовослужбовців почали активно завозити до тимчасово захоплених населених пунктів України. Зокрема, йдеться про Херсон.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Новоприбулі, так звані російські переселенці самовільно заселяють залишені будинки та квартири українських громадян, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення РФ, – розповіла вона.

Крім того, за словами Маляр, російські загарбники посилюють заходи з примусової паспортизації населення захоплених територій.

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Не виключено, що це робиться, щоб штучно збільшити частку місцевого населення, яке буде зобов’язане гарантовано підтримувати плани Кремля щодо анексії тимчасово окупованих територій у разі проведення так званих референдумів.

– Росія не відмовляється від планів провести так звані референдуми. На сьогодні їм це не вдається з двох причин. По-перше, місцеве населення чинить потужний опір, а по-друге, органи державної влади України також роблять свою роботу, – додала Маляр.

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