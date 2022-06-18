Червень, 18 в 0:36

В акваторії Чорного моря Збройні сили України уразили російський буксир Василий Бех під час транспортування на тимчасово окупований острів Зміїний боєприпасів, озброєння, особового складу та ЗРК ТОР. За даними ЗМІ, буксир був уражений щонайменше однією американською протикорабельною ракетою Harpoon.

Журналіст The Washington Post Ден Ламот з посиланням на джерело у Пентагоні зазначив, що Вашингтон не постачав Києву ці ракети, проте вони американського виробництва.

Ракета Harpoon вважається однією з найпоширеніших у світі. Вона розроблена компанією МакДоннелл-Дуглас, наразі випускається на підприємствах корпорації Боїнг.

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Це малогабаритна ракета, яка має дозвукову швидкість польоту та осколково-фугасну бойову частину. Максимальна дальність стрільби залежить від виду носія:

авіаційного базування – AGM-84;

корабельного (берегового) базування – RGM-84;

для запуску з підводних човнів – UGM-84.

Ракета пройшла кілька модернізацій. Вартість однієї одиниці становить $350-750 тис.

Основні характеристики ПКР Гарпун:

дальність стрільби – від 200 до 300 км;

довжина ракети – 4,57 або 5,23 м;

маса бойової частини – 225 кг.

Трохи історії

Розробку ракети з радіусом дії до 45 км, призначеної для ураження підводних човнів, що спливли, Сполучені Штати почали розробляти ще у 1965 році. За асоціацією з китобійним промислом, ракета отримала умовну назву Harpoon.

Роботи просувалися порівняно повільно, оскільки ВМФ США не бачив особливої необхідності в спеціалізованій протикорабельній зброї, вважаючи, що палубна авіація з тактичними ядерними бомбами більш ефективна. Завдання ж самооборони кораблів передбачалося вирішувати за допомогою пристосованих для стрільби по надводних цілях модифікацій зенітних ракет.

Однак після потоплення ізраїльського есмінця Елайт ракетами П-1 Терміт з єгипетських катерів в 1967 році, ВМФ США, оцінивши потенціал спеціалізованої протикорабельної зброї, ухвалив рішення переорієнтувати програму Гарпун на боротьбу з надводними кораблями. Роботи над проєктом офіційно були розпочаті в 1968 році.

Спершу основними носіями нової зброї мали стати патрульні літаки. Але на початку 1970-х було вирішено розширити гаму можливих носіїв і запускати ракети також з підводних човнів.

Вже у жовтні 1972 року на льотні випробування представили перші прототипи ракети з твердопаливним ракетним двигуном.

Офіційно Гарпун був прийнятий на озброєння 1977 року в корабельному варіанті базування (RGM-84A). Авіаційний варіант AGM-84A прийняли для літаків P-3 в 1979 році, а варіант для підводних човнів – 1981 року.

Наведення ракети здійснюється у дві стадії. На першій ракета слідує за встановленим курсом на надмалій висоті в бік цілі. У розрахований момент часу ракета ініціалізує активну радіолокаційну головку самонаведення і починає пошук мети в секторі 45 градусів від напрямку польоту.

Максимальна дальність виявлення есмінця для сучасних ДБН становить 40 км, а катерів – до 18 км. Щойно мета виявлена, ракета наводиться на неї та здійснює атаку двома можливими способами: