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Факти / Світ

Повторний напад на Київ та вторгнення Білорусі: голова комітету нацбезпеки оцінив ризики

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олександр Завітневич
Фото: УНІАН

Голова парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, офіцер запасу, нардеп від Слуги народу Олександр Завітневич в інтерв’ю ВВС оцінив ризики повторного нападу на Київ та вторгнення армії Білорусі до України.

– Чи є така небезпека? Звісно є. Росія не відмовилася від своєї головної мети – заволодіти столицею та усією нашою державою. Тому небезпека завжди є, і для Києва, зокрема, – заявив він.

За словами Завітневича, влада займається зміцненням рубежів та будівництвом нових інженерних споруд для оптимізації захисту столиці.

Щодо нападу Білорусі він зазначив, що “ризики є завжди”.

Зараз дивляться

– Більшість людей нашої держави не вірили, що Білорусь втягнуто у цю війну, але втягнули. І вона стала майданчиком, плацдармом для дій збройних сил РФ. Україна спостерігає за діями ЗС Білорусі і не сидить, склавши руки. Ми робимо симетричні дії, і якщо будуть якісь провокації, то реагуватимемо, – пояснив він.

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Джерело: BBC
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