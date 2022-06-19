Повторний напад на Київ та вторгнення Білорусі: голова комітету нацбезпеки оцінив ризики

Червень, 19 в 19:58

Голова парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, офіцер запасу, нардеп від Слуги народу Олександр Завітневич в інтерв’ю ВВС оцінив ризики повторного нападу на Київ та вторгнення армії Білорусі до України.

– Чи є така небезпека? Звісно є. Росія не відмовилася від своєї головної мети – заволодіти столицею та усією нашою державою. Тому небезпека завжди є, і для Києва, зокрема, – заявив він.

За словами Завітневича, влада займається зміцненням рубежів та будівництвом нових інженерних споруд для оптимізації захисту столиці.

Щодо нападу Білорусі він зазначив, що “ризики є завжди”.

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