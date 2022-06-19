Рада просить країни та інститути ЄС підтримати надання Україні статусу кандидата

Червень, 19 в 16:08

У неділю, 19 червня, Верховна Рада підтримала законопроект №7471, відповідно до якого український парламент звернувся до країн-членів та інститутів Європейського Союзу з проханням підтримати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

За відповідну ухвалу проголосувало 315 народних депутатів.

– Це унікальний шанс, якого Україна йшла десятиліттями. Проголосувавши за цю ухвалу, ми заявили на весь світ, що парламент України закликає держави-члени ЄС та його інституції 23–24 червня, через чотири місяці після початку цієї ганебної війни, надати перспективу нашому членству в ЄС, – цитує голову ВР Руслана Стефанчука пресслужба парламенту.

Тим часом на каналі фракції Слуга народу в Telegram повідомляється, що Рада закликала ЄС підтримати посилення жорсткого санкційного тиску на Росію і Білорусь, приділяючи особливу увагу забезпеченню повного ембарго на всі російські енергоносії, санкції проти фінансового сектора, продовження персональних санкцій, блокади російських судів. та портів і т.д.