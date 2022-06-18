Якщо ми дозволимо Росії рухатися, тоді Путін не зупиниться на Україні – Байден

Червень, 18 в 1:04

Мета президента Росії Володимира Путіна запобігти розширенню НАТО шляхом повномасштабного вторгнення в Україну призвела до негативних результатів.

У цьому переконаний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Він вважає, що Путін наказав би російській армії рухатись далі, якби Захід стояв осторонь та не допомагав зупиняти його в Україні.

– Я переконаний, що якщо ми дозволимо Росії рухатися, тоді Путін не зупиниться. Що тоді? Що буде потім? Що буде далі? Що нам робити далі?

Якби Захід не активізувався, то це підвищило б шанси Росії напасти на інші країни, сказав Байден. Якби Кремлю вдалося захопити Україну, тоді Росія могла стати сильною загрозою мирному світу.

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– Допомагати Україні – це коштуватиме дорого. За це доведеться сплатити ціну. Але варіант нічого не робити був би гіршим. Якби він справді захопив Україну, тоді він становив би загрозу для НАТО. Все це було б ще страшніше, – переконаний президент США.

Напередодні вторгнення в Україну Кремль вимагав від Заходу погодитися на різні гарантії безпеки. Це включало постійну заборону Україні та Грузії приєднатися до НАТО. Альянс рішуче відхилив цю вимогу, стверджуючи, що його політика відкритих дверей не підлягає обговоренню.

Повномасштабна війна та економічні санкції проти Росії спричинили глобальну нафтову кризу та зростання цін на газ на тлі високої інфляції. Однак Байден вважає, що підтримка Києва цього варта.