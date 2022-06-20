Червень, 20 в 8:07

Російський ворог обстрілює населені пункти на Харківщині, намагається завадити контрнаступу ЗСУ. На Запоріжжі та Донеччині окупанти обстрілювали території із літаків Су-25.

Карта бойових дій в Україні на 20.06.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація майже без змін.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ у Брянській та Курській областях. У Брянській області ворог розгорнув ЗРК С-300В4.

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У Сумській області загарбник артилерією обстріляв населений пункт Середина-Буда.

На Слобожанському напрямку противник з авіації та артилерії гатив по населених пунктах Тимофіївка та Морозова Долина.

На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування ЗСУ до державного кордону України. Противник інтенсивно обстрілював з артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Малі Проходи, Дементіївка, Петрівка, Верхній Салтів, Рубіжне та околиці міста Харкова.

На Слов’янському напрямку ворог обстріляв Чепіль, Пришиб, Протопопівку, Велику Комишуваху, Дібрівне, Вірнопілля, Маяк, Курульку, Богородичне, Мазанівку, Краснопілля та Долину.

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстріляв Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Мирну Долину, Тошківку та завдав авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини.

Ворог все ще намагається взяти під повний контроль Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку обстріли населених пунктів Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Клинове, Зайцеве і Нью-Йорк. Противник завдав авіаудару поблизу Яковлівки та ракетних ударів неподалік Травневого, Доломітного, Зайцевого та Нью-Йорка.

На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках намагається не допустити перегрупування підрозділів ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних дій не вів. Гатив зі ствольної та реактивної артилерії по Червоному Яру, Мурахівці, Калинівці, Зеленому Гаю, Квітневому, Поляні, Червоній Долині, Широкому, Благодатному, Зорі.

В акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання РФ зосереджено на блокуванні цивільного судноплавства.

В готовності до завдання ракетних ударів по обʼєктах на території України утримуються п’ять носіїв крилатих ракет морського базування.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW