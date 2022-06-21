Можливі провокації РФ з ракетними ударами: попередження РНБО на 22 червня

Червень, 21 в 14:35

22 червня – у День скорботи і вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця – РФ може вдатися до провокацій, попереджає Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

У РНБО кажуть, що традиційно у цей день у різних регіонах України проходять заходи із вшанування пам’яті українців, які загинули під час Другої світової війни.

– У зв’язку з цим існує висока ймовірність провокацій із боку окупаційних військ рф із можливими ракетними обстрілами, – попереджає Рада нацбезпеки та оборони.

Саме тому 22 червня варто утриматись від перебування у місцях масового скупчення людей, а якщо чуєте сирени – негайно прямуйте до найближчого укриття.

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Якщо ж перебуваєте у приміщенні – дотримуйтеся правила про дві стіни та два виходи.

22 червня 1941 року Німеччина напала на СРСР. На той момент Друга світова війна тривала майже два роки.