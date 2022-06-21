Червень, 21 в 17:13

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висловився щодо постійних обстрілів житлових кварталів Харкова.

Він зазначив, що з погляду військового мистецтва дії російської армії не мають жодного сенсу.

– Стріляємо лише тому, що можемо? Вбиваємо тільки тому, що подобається? Так, звичайно, для сучасної РФ навіть це аргументи. Втім, а які ще аргументи можуть бути у країни, яка не має колективного інтелекту та замінила його літерою-гімном публічних ізгоїв – Z? Росія давно довела: ця війна не про стратегію та тактику, не про вигоди чи втрати. Ця війна – про ірраціональну помсту. Про ненависть. Про заздрість. Про бажання убити, бо ви – українці, – написав він.

За словами Подоляка, у Росії немає сил взяти Харків, а їхня мета – завдати максимальної шкоди місту та помститися його мешканцям.

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Попри це радник керівника Офісу президента впевнений, що Харків вистоїть, відбудується та стане одним з найкомфортніших міст Європи.

– Помститися за те, що поламали плани Кремля у 2014-му та у лютому 2022-го. За те, що від перших днів взяли удар на себе. За те, що відмовилися “ламатися” сьогодні і мужньо стримують усю цю “саранкову рать”. Харків стояв, стоїть і стоятиме. Місто-герой вистоїть, відбудується і знову буде у рейтингах найкрасивіших та найкомфортніших міст України. Та гаразд, швидше, найкомфортніших міст Європи. А харків’яни проживуть на кілька порядків довше, ніж існує Російська імперія. Історія надто любить правду та сильних людей, – додав Подоляк.

Зазначимо, що у Харкові внаслідок обстрілів російських військ вдень 21 червня загинуло четверо осіб та ще 10 дістали поранення. Крім цього, після вибухів у місті розпочались перебої з постачанням електроенергії.