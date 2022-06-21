ЗСУ відбили штурм росіян неподалік Богородичного та Долини – Генштаб

Червень, 21 в 9:26

Українські військові відбили штурм російських окупантів на Слов’янському напрямку.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у ранковому зведенні 21 червня.

Завадити штурмовим діям росіян ЗСУ вдалось, зокрема, неподалік Богородичного та Долини.

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Натомість ворог продовжив систематично обстрілювати з артилерії райони населених пунктів Грушуваха, Вірнопілля, Адамівка, Мазанівка та завдав авіаударів по об’єктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного.

Успішно протидіють штурмам окупантів українські захисники й у Сєвєродонецьку, а також Сиротиному та Білій Горі, що неподалік обласного центру.

Поки ж окупанти не полишають намірів встановити повний контроль над Сєвєродонецьком.

Армія РФ протягом 20 червня обстрілювала підрозділи українських військ на Сєвєродонецькому напрямку з артилерії різних калібрів та завдала авіаударів поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська.

Крім того, російські загарбники зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та намагаються не допустити виходу підрозділів ЗСУ в тил російському угрупованню військ, що діє на Слов’янському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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