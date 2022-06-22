Удар по Зміїному: з’явились перші дані про втрати РФ

Червень, 22 в 7:17

Стало відомо, яких втрат попередньо зазнала армія РФ на острові Зміїний після удару Збройних сил України.

Першу інформацію озвучили в Оперативному командуванні Південь уночі 22 червня.

Зафіксовано влучання у:

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зенітно-ракетний комплекс Панцир С1,

радіолокаційну станцію,

автомобільну техніку.

– Остаточні результати дорозвідуються, – повідомили в ОК Південь.

Загалом упродовж доби ракетно-артилерійські та інші підрозділи, які належать до відомства ОК Південь, виконали 150 вогневих завдань.

Авіація завдала пятьох ударів по ворогу.

Упродовж 21 червня на Півдні України РФ втратила:

49 військових,

дві самохідних гаубиці Мста-С,

один тягач,

одну станцію радіоелектронної боротьби,

один склад боєприпасів,

п’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Факт зосередженого удару із застосуванням різних сил та способів ураження по острову Зміїний українська сторона підтвердила 21 червня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 119-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь