Удар по Зміїному: з’явились перші дані про втрати РФ
Стало відомо, яких втрат попередньо зазнала армія РФ на острові Зміїний після удару Збройних сил України.
Першу інформацію озвучили в Оперативному командуванні Південь уночі 22 червня.
Зафіксовано влучання у:
- зенітно-ракетний комплекс Панцир С1,
- радіолокаційну станцію,
- автомобільну техніку.
– Остаточні результати дорозвідуються, – повідомили в ОК Південь.
Загалом упродовж доби ракетно-артилерійські та інші підрозділи, які належать до відомства ОК Південь, виконали 150 вогневих завдань.
Авіація завдала пятьох ударів по ворогу.
Упродовж 21 червня на Півдні України РФ втратила:
- 49 військових,
- дві самохідних гаубиці Мста-С,
- один тягач,
- одну станцію радіоелектронної боротьби,
- один склад боєприпасів,
- п’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Факт зосередженого удару із застосуванням різних сил та способів ураження по острову Зміїний українська сторона підтвердила 21 червня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 119-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь