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Факти / Україна

Удар по Зміїному: з’явились перші дані про втрати РФ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Удар по Зміїному: з’явились перші дані про втрати РФ
Фото: УНІАН

Стало відомо, яких втрат попередньо зазнала армія РФ на острові Зміїний після удару Збройних сил України.

Першу інформацію озвучили в Оперативному командуванні Південь уночі 22 червня.

Зафіксовано влучання у:

Зараз дивляться
  • зенітно-ракетний комплекс Панцир С1,
  • радіолокаційну станцію,
  • автомобільну техніку.

–  Остаточні результати дорозвідуються, – повідомили в ОК Південь.

Загалом упродовж доби ракетно-артилерійські та інші підрозділи, які належать до відомства ОК Південь, виконали 150 вогневих завдань.

Авіація завдала пятьох ударів по ворогу.

Упродовж 21 червня на Півдні України РФ втратила:

  • 49 військових,
  • дві самохідних гаубиці Мста-С,
  • один тягач,
  • одну станцію радіоелектронної боротьби,
  • один склад боєприпасів,
  • п’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Факт зосередженого удару із застосуванням різних сил та способів ураження по острову Зміїний українська сторона підтвердила 21 червня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 119-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

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