Хочуть застосувати важкі вогнеметні системи – ЗСУ про плани РФ
Російські військові перемістили до двох танкових підрозділів на Слов’янський напрямок.
Завдяки цьому армія РФ хоче посилити угруповання своїх військ у районі Ізюма.
Крім того, додають у Генеральному штабі Збройних сил України, окупанти планують застосувати на Слов’янському напрямку важкі вогнеметні системи.
Поки ж основні зусилля російських військових зосереджені на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні українських військ.
Зокрема, росіяни прагнуть відновити наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 120-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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