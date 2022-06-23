Хочуть застосувати важкі вогнеметні системи – ЗСУ про плани РФ

Червень, 23 в 8:35

Російські військові перемістили до двох танкових підрозділів на Слов’янський напрямок.

Завдяки цьому армія РФ хоче посилити угруповання своїх військ у районі Ізюма.

Крім того, додають у Генеральному штабі Збройних сил України, окупанти планують застосувати на Слов’янському напрямку важкі вогнеметні системи.

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Поки ж основні зусилля російських військових зосереджені на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні українських військ.

Зокрема, росіяни прагнуть відновити наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 120-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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