Червень, 23 в 10:54

Російські окупанти встановили на так званих вишках Бойка засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, Збройні сили України провели й проводять операції щодо острова Зміїний. Є підтверджені дані про ураження ворожих військових цілей на острові.

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– Йдеться про два зенітно-гарматних комплекси С-1, йдеться про радіолокаційну станцію, кілька одиниць автомобільної техніки, ну і, звісно, про декілька підсмажених орків, – розповів Сергій Братчук.

Щодо ситуації із вишками Бойка, то наразі підтвердженої інформації немає – операції ЗСУ все ж потребують певного режиму тиші.

– Єдине, що можу сказати, йдеться не саме про вишки, а про відповідні платформи, які вкрали в України в 2014 році, і їх перетворили на такі собі військові бази, бо там були ППО, гарнізонний склад і, звичайно, радіолокаційна розвідка, що допомагало росіянам створити ворота для повноцінного блокування Одеського порту зокрема, та контролю над частиною Чорного моря, — повідомив Сергій Братчук.

За неофіційною інформацією, на платформах триває пожежа.

20 червня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що ЗСУ начебто завдали удару по бурових установках Чорноморнафтогазу після окупації Криму, які ще називають вишками Бойка. Офіційного підтвердження удару від Генерального штабу або Міноборони України поки не було.