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Факти / Україна

Ще 200 ліквідованих окупантів за добу і збитий гелікоптер: втрати РФ в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Ще 200 ліквідованих окупантів за добу і збитий гелікоптер: втрати РФ в Україні
Фото: Depositphotos

Від початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили близько 34 430 російських окупантів. За минулу добу ліквідували ще 200 загарбників.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу знищили вісім ворожих танків, 18 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи і збили один гелікоптер.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 1 504 (+8);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 632 (+18);
  • артилерійські системи – 756 (+4);
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 240 (+1);
  • засоби ППО – 99;
  • літаки – 216;
  • гелікоптери – 183 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6);
  • крилаті ракети – 137;
  • кораблі/катери – 14;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 548 (+5);
  • спеціальна техніка – 60.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на 120-й день повномасштабної війни на Донецькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк, веденні наступальних дій, щоб оточити наші війська у районі міста Лисичанськ та блокувати основні логістичні шляхи.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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