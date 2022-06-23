Ще 200 ліквідованих окупантів за добу і збитий гелікоптер: втрати РФ в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили близько 34 430 російських окупантів. За минулу добу ліквідували ще 200 загарбників.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу знищили вісім ворожих танків, 18 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи і збили один гелікоптер.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
- танки ‒ 1 504 (+8);
- бойові броньовані машини ‒ 3 632 (+18);
- артилерійські системи – 756 (+4);
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 240 (+1);
- засоби ППО – 99;
- літаки – 216;
- гелікоптери – 183 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6);
- крилаті ракети – 137;
- кораблі/катери – 14;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 548 (+5);
- спеціальна техніка – 60.
За інформацією Генштабу ЗСУ, на 120-й день повномасштабної війни на Донецькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк, веденні наступальних дій, щоб оточити наші війська у районі міста Лисичанськ та блокувати основні логістичні шляхи.
Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.