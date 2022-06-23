Червень, 23 в 10:01

Від початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили близько 34 430 російських окупантів. За минулу добу ліквідували ще 200 загарбників.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу знищили вісім ворожих танків, 18 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи і збили один гелікоптер.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 504 (+8);

бойові броньовані машини ‒ 3 632 (+18);

артилерійські системи – 756 (+4);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 240 (+1);

засоби ППО – 99;

літаки – 216;

гелікоптери – 183 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6);

крилаті ракети – 137;

кораблі/катери – 14;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 548 (+5);

спеціальна техніка – 60.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на 120-й день повномасштабної війни на Донецькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк, веденні наступальних дій, щоб оточити наші війська у районі міста Лисичанськ та блокувати основні логістичні шляхи.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.