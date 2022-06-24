Червень, 24 в 16:45

У Маріуполі російські загарбники пом’якшили режим виїзду в бік Запоріжжя через Бердянськ, частково дозволивши рух приватних автомобілів.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

– Фіксуємо пом’якшення режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Бердянськ. Частково почали пропускати приватні авто. Ще дуже обмежено, але почали, – зазначив він.

Радник міського голови вважає, що такий раптовий пропуск автомобілів на підконтрольну ЗСУ територію одночасно з частковим виведенням з Маріуполя військового контингенту може свідчити про чергову спробу загарбників “прикрити” свої маневри евакуаційними заходами.

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Андрющенко закликав усіх, хто хоче виїхати з міста, скористатися цією можливістю.

Також він додав, що у місті діє комендантська година: для дітей віком до 16 років – з 21.00 до 05.00, для решти – з 23.00. Порушення тягне за собою арешт із перспективою або трудової повинності на розбиранні сміття, або потрапляння до фільтраційного табору.

Зазначимо, що російські загарбники розробили на тимчасово окупованих територіях систему фільтрації. Андрющенко розповів Фактам ICTV, що потрібно знати, щоб врятуватися від фільтрації на Донбасі.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко раніше повідомляв, що російські окупанти фактично перетворили Маріуполь на гетто для 100 тис. мирних жителів, більшість з яких — пенсіонери. Місто наразі перебуває на порозі спалахів холери та дизентерії.

Місцеві перебувають на межі виживання через нестачу питної води. Росіяни і колаборанти також обмежили доступ до їжі. Місто залишається без світла, газу та системи водовідведення.

Джерело: Петро Андрющенко