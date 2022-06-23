У Чорному морі перебувають п’ять кораблів РФ із 40 ракетами

Червень, 23 в 18:52

У Чорному морі наразі перебуває п’ять російських кораблів із 40 ракетами. Тому небезпека ракетних ударів по південних регіонах України зберігається.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook.

— Корабельне угруповання ворожих сил в північно-західній частині Чорного моря на п’яти ракетних кораблях має 40 крилатих ракет. Небезпека ракетних ударів по південних регіонах зберігається, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 13.00 23 червня ситуація в операційній зоні на південному напрямку характеризується стабільним напруженням та потужним контролем Збройних сил.

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Противник продовжує ведення бойових дій, відступаючи на запасні рубежі оборони. При цьому ворог застосовує тактику ракетних ударів, обстрілів важкою артилерією й реактивними системами залпового вогню щойно звільнених або глибоко тилових територій.

Повідомляється, що на світанку українські гелікоптери відпрацювали удар по одному з ворожих командно-спостережних пунктів та скупченню військової техніки.

Джерело: ОК Південь