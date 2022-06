Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни Великої сімки відповісти на ранковий ракетний обстріл Києва більшими санкціями проти Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Кулеба також наголосив, що Україні треба більше важкого озброєння, адже хворий імперіалізм Росії треба перемогти.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022