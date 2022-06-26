Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Країни G7 мають відповісти санкціями на нові ракетні удари РФ по Києву – Кулеба

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Країни G7 мають відповісти санкціями на нові ракетні удари РФ по Києву – Кулеба
Фото: ДСНС

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни Великої сімки відповісти на ранковий ракетний обстріл Києва більшими санкціями проти Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Кулеба також наголосив, що Україні треба більше важкого озброєння, адже хворий імперіалізм Росії треба перемогти.

Зараз дивляться

– Ця семирічна українська дитина спокійно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато хто ще по Україні страждає. Саміт G7 має відповісти більшими санкціями проти Росії і більшою кількістю важкого озброєнням для України, – зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що зранку 26 червня ворожа авіація поцілила в дев’ятиповерхівку в Шевченківському районі Києва. В результаті обстрілу загинув чоловік та поранено щонайменше п’ятеро людей, серед них і семирічна дівчинка.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вважає, що Росія посилює ракетні удари по території нашої країни, бо хоче залякати українців.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що сьогодні впродовж усього дня російський ворог може “працювати” по Києву.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка