Червень, 26 в 14:16

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни Великої сімки відповісти на ранковий ракетний обстріл Києва більшими санкціями проти Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Кулеба також наголосив, що Україні треба більше важкого озброєння, адже хворий імперіалізм Росії треба перемогти.

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– Ця семирічна українська дитина спокійно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато хто ще по Україні страждає. Саміт G7 має відповісти більшими санкціями проти Росії і більшою кількістю важкого озброєнням для України, – зазначив Дмитро Кулеба.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022

Нагадаємо, що зранку 26 червня ворожа авіація поцілила в дев’ятиповерхівку в Шевченківському районі Києва. В результаті обстрілу загинув чоловік та поранено щонайменше п’ятеро людей, серед них і семирічна дівчинка.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вважає, що Росія посилює ракетні удари по території нашої країни, бо хоче залякати українців.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що сьогодні впродовж усього дня російський ворог може “працювати” по Києву.