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Факти / Україна

В Охматдиті прооперували постраждалу від обстрілу Шевченківського району Києва 7-річну дівчинку

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
В Охматдиті прооперували постраждалу від обстрілу Шевченківського району Києва 7-річну дівчинку

Лікарі Охматдиту прооперували семирічну дівчинку, яка постраждала під час ракетного обстрілу Шевченківського району Києва.

Нині дитина перебуває в стабільному стані.

За словами чергового лікаря-хірурга, у дитини – кілька поверхневих ран шиї, забиття, струс головного мозку, поріз слизової нижньої губи.

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Нині її життю нічого не загрожує.

Близько 06.30 російські військові поцілили в дев’ятиповерхівку в Шевченківському районі Києва.

Через обстріл спалахнула пожежа та руйнувань зазнали три поверхи – із сьомого по дев’ятий поверх.

Загальна площа пожежі охопила 300 кв. м.

Із-під завалів звільнили семирічну дівчинку та почали діставати її матір, яку придавило бетонною плитою перекриття.

Згодом рятувальники повідомили про загибель одного з мешканців.

Джерело: Суспільне

Фото: Антон Геращенко

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