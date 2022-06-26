В Охматдиті прооперували постраждалу від обстрілу Шевченківського району Києва 7-річну дівчинку
Лікарі Охматдиту прооперували семирічну дівчинку, яка постраждала під час ракетного обстрілу Шевченківського району Києва.
Нині дитина перебуває в стабільному стані.
За словами чергового лікаря-хірурга, у дитини – кілька поверхневих ран шиї, забиття, струс головного мозку, поріз слизової нижньої губи.
Нині її життю нічого не загрожує.
Близько 06.30 російські військові поцілили в дев’ятиповерхівку в Шевченківському районі Києва.
Через обстріл спалахнула пожежа та руйнувань зазнали три поверхи – із сьомого по дев’ятий поверх.
Загальна площа пожежі охопила 300 кв. м.
Із-під завалів звільнили семирічну дівчинку та почали діставати її матір, яку придавило бетонною плитою перекриття.
Згодом рятувальники повідомили про загибель одного з мешканців.
Джерело: Суспільне
Фото: Антон Геращенко