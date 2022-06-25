Червень, 25 в 18:40

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін вже розуміє, що розв’язана ним повномасштабна війна в Україні буде війною на виснаження. Водночас він не збирається змінювати свої цілі щодо нашої держави, принаймні до кінця цього року.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, коментуючи настрої в оточенні Путіна, серед російської верхівки та олігархів.

Скібіцький нагадав, що попри спроби західних лідерів провести переговори з господарем Кремля, той “фактично нікого не чує”, як у РФ, так і за кордоном.

Зараз дивляться

– Путін має для себе свою ціль, і він плавно до неї йде. Він проводить історичні паралелі з Російською імперією, з Петром I, який вивів Росію в Європу. Він уже говорить про війну Росії зі Швецією, яка тривала 21 рік. Тобто він уже усвідомлює, що ця війна, яку він розв’язав, не закінчиться за два тижні, як він цього хотів. Він розуміє, що це буде війна на виснаження, так само як і ми це розуміємо. Його план – крок за кроком загарбувати наші території і потім щось із ними робити, – наголосив Скібіцький.

За його словами, попри затяжну війну, позиція Кремля навряд зміниться найближчим часом. Так само в українській розвідці не очікують на переворот у РФ, принаймні до кінця року.

– У нього (Путіна, – Ред.) є радники. Але, мабуть, ні переворот, ні зміна його позиції найближчим часом не відбудуться. Принаймні до кінця цього року – однозначно, – зазначив Скібіцький.

Він додав, що в найближчі роки також не варто очікувати смерті Путіна від хвороби.

– Усе залежатиме від стану його здоров’я. Але це також мова йде про 2-3 роки. Відповідно, час грає на руку окупантів, і вони це розуміють. Навіть якщо взяти за кількістю населення – ресурс РФ набагато більший, – поінформував представник ГУР.

За прогнозами керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, у серпні настане переломний момент у повномасштабній війні РФ проти України. А до кінця цього року масштабні бойові дії практично припиняться.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ