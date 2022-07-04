Липень, 04 в 7:34

Триває 131-й день протистояння Збройних сил України російським загарбникам. Противник й далі намагається йти на штурм.

Карта бойових дій в Україні на 04.07.2022

На Сіверському напрямку ворог території Курської області застосовував артилерію та армійські вертольоти для ураження позицій ЗСУ в районах населених пунктів Василівське, Білопілля, Бачівськ і Вовківка Сумської області.

На Харківському напрямку біля населеного пункту Прудянка українські воїни придушили ворожий штурм.

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На Слов’янському напрямку підрозділи окупанта намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають.

З району Ізюма у напрямку населеного пункту Сніжківка ворог розгорнув додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку армія РФ основні зусилля зосередила на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

На Краматорському напрямку ворог форсував річку Сіверський Донець та закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку противник завдав масованих ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС.

Також окупанти ведуть наступ в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, успіху не має.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти штурмували Побєду та Мар’їнку. А ворожа авіація завдала ракетних ударів в районах східної околиці Авдіївки та Мар’їнки.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках російські військові усіма силами намагаються повернути втрачені позиції в районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Нагадаємо, що війна в Україні триває 131 день.

За ситуацією в містах можна стежити на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW