Обстріли Краматорська та відхід ЗСУ з Лисичанська: що відбувається на 131 добу війни (онлайн)
Мер Слов’янська розповів про наймасштабніший за останній час обстріл міста. У військовій адміністрації Донецької області повідомили про шістьох загиблих та 15 поранених мирних жителів.
У Мелітополі українські воїни знищили один із чотирьох військових центрів російських військ, по якому завдали понад 30 ударів.
Збройні сили України зруйнували ще один шлях, яким російська армія постачала зброю. Йдеться про залізничний міст між Мелітополем і Токмаком.
Українські захисники відійшли від займаних позицій та рубежів Лисичанська, проте у ЗСУ пообіцяли повернутися, щоб звільнити місто від російських окупантів.
У російських ЗМІ різко збільшились згадки про “нацизм” в Україні 24 лютого, тобто у день повномасштабного вторгнення РФ.
Нове розслідування журналістів американського видання The New York Times показало, що з восьми млн матеріалів про Україну, зібраних з понад 8 тис. російських веб-сайтів з 2014 року, згадки про “нацизм” збільшилися до рекордно високого рівня у день, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.
– У новинах неправдиво стверджується, що начебто українські “нацисти” використовують некомбатантів як живий щит, вбивають мирних українців і планують геноцид росіян, — йдеться в повідомленні.
США не підштовхуватимуть Україну до переговорів з Росією. Президент Володимир Зеленський має визначати, коли та на яких умовах відбудеться перемога України у повномасштабній війні. Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.
-США продовжують підтримувати Україну, і ми це робимо. Президент Зеленський може визначати, як відбудеться перемога, коли та на яких умовах. Ми переконані, що Україна зможе досягти успіхів на полі бою, щоб він міг досягти успіху за столом. Але навіть президент Зеленський вам скаже, що зараз не час для таких дискусій, – вважає Кірбі.
Радник глави Міністерства внутрішніх справи України Вадим Денисенко пояснив, чому відбувся відхід ЗСУ з Лисичанська.
– Ми розуміємо, що росіяни дуже хотіли б зробити там котел, дуже хотіли б оточити наші війська, але нічого подібного не вийшло. Тому з цієї точки зору, те завдання, яке ставилося перед Сєвєродонецьком та Лисичанськом – це максимально випробувати противника, спробувати забрати у нього живу силу та техніку. Все це було виконано, наскільки це було можливо, – наголосив Денисенко.
Збройні сили України були змушені відійти з займаних позицій та рубежів у Лисичанську після важких боїв з російськими військами.
За даними Генерального штабу ЗСУ, командування ухвалило рішення про відхід українських захисників, щоб зберегти життя наших бійців.
ЗСУ повернуться у Лисичанськ завдяки тактиці та збільшенню постачання сучасної зброї, щоб звільнити місто від російських окупантів, заявив президент України Володимир Зеленський.
Збройні сили України зруйнували ще один шлях, через який російські війська постачали зброю. Йдеться про залізничний міст між Мелітополем і Токмаком.
У Мелітополі українські воїни знищили один із чотирьох військових центрів російської армії, по якому завдали понад 30 ударів.
Мер Слов’янська розповів про наймасштабніший за останній час обстріл міста. У військовій адміністрації Донецької області повідомили про шістьох загиблих та 15 поранених.
Глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська з реактивних систем залпового вогню вкотре свідчить, що Росія цілеспрямовано веде вогонь по цивільним, а не військовим об’єктам.
У Туреччині затримали російське вантажне судно, яке перевозило українське зерно. Інформацію підтвердив посол України у Туреччині Василь Боднар в ефірі телеканалу ICTV.
Судно затримали турецькі митники, які консультувалися з українською стороною. Вже 4 липня слідчі розпочнуть з’ясовувати походження зерна та визначать, чи вкрали його російські найманці.
США передадуть Україні три зенітно-ракетні комплекси NASAMS, призначені для протиповітряної оборони середньої дальності.
Австралія запровадить санкції проти 16 російських міністрів та заборонить імпорт золота з території країни-агресора, а також додатково надасть Україні 14 БТР та 20 бронемашин Bushmaster.