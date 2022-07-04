Обстріли Краматорська та відхід ЗСУ з Лисичанська: що відбувається на 131 добу війни (онлайн)

Мер Слов’янська розповів про наймасштабніший за останній час обстріл міста. У військовій адміністрації Донецької області повідомили про шістьох загиблих та 15 поранених мирних жителів.

У Мелітополі українські воїни знищили один із чотирьох військових центрів російських військ, по якому завдали понад 30 ударів.

Збройні сили України зруйнували ще один шлях, яким російська армія постачала зброю. Йдеться про залізничний міст між Мелітополем і Токмаком.

Українські захисники відійшли від займаних позицій та рубежів Лисичанська, проте у ЗСУ пообіцяли повернутися, щоб звільнити місто від російських окупантів.