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Факти / Україна

Окупанти намагаються посунути ЗСУ на рубіж Сіверськ – Бахмут – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На Донецькому напрямку російський ворог свої зусилля зосередив на поступовому витісненні підрозділів Збройних сил України на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку окупанти намагаються штурмувати Богородичне, Мазанівку та Долину.

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Від міста Ізюм у напрямку населеного пункту Сніжківка російський ворог перекинув додаткові підрозділи ствольної артилерії, а також батальйонну тактичну групу.

На Краматорському напрямку під прикриттям артилерії російські військові форсували річку Сіверський Донець і намагаються закріпитися в Лисичанську та Білогорівці.

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На Бахмутському напрямку противник продовжує обстріли наших військ зі ствольної та реактивної артилерії. Також тривають масовані ракетні удари у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупанти під час наступу на Лисичанськ переважали вдесятеро.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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