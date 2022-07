Європа має здійснювати інтенсивніші зусилля з розвитку та відновлення України після того, як вона отримала статус країни-кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час міжнародної конференції з відновлення України у Лугано 4 липня.

Також фон дер Ляєн каже, що той шлях, що веде до побудови сильної України, і той, що веде до європейської інтеграції, є одним і тим самим шляхом.

“With our support, our Ukrainian friends can rebuild Ukraine not just as it was, but as its young people want it to be.

This may sound overly ambitious, as Russian bombs keep falling, but nothing is impossible to the brave people of Ukraine.”

