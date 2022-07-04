Липень, 04 в 20:25

Європа має здійснювати інтенсивніші зусилля з розвитку та відновлення України після того, як вона отримала статус країни-кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час міжнародної конференції з відновлення України у Лугано 4 липня.

– Європа має особливу відповідальність та стратегічний інтерес, щоб бути на боці України у кожному її кроці. Ми хочемо, щоб вона стала членом ЄС. Україна має високу мотивацію, щоб працювати з нами у цьому напрямку. І ми зробимо все, що від нас залежить, щоб підтримати ці зусилля, – зазначила вона.

Також фон дер Ляєн каже, що той шлях, що веде до побудови сильної України, і той, що веде до європейської інтеграції, є одним і тим самим шляхом.

Зараз дивляться

– Ми тісно співпрацюємо з Україною вже дуже тривалий час. Ця робота буде лише інтенсифікована зараз, коли Україна формально стала країною-кандидатом на входження до нашого Європейського Союзу, – додала вона.

“With our support, our Ukrainian friends can rebuild Ukraine not just as it was, but as its young people want it to be. This may sound overly ambitious, as Russian bombs keep falling, but nothing is impossible to the brave people of Ukraine.” President @vonderleyen at #URC2022 — European Commission ???????? (@EU_Commission) July 4, 2022

Завдяки платформі відновлення Єврокомісія може надати досвід у реалізації програм, що поєднуватимуть реформи та інвестиції.

– Метою кремля є військове, політичне та економічне знищення України. Вони хочуть підірвати основи існування України як держави. Ми не можемо допустити, і ми ніколи не дозволимо, щоб це трапилося, – наголосила президент Єврокомісії.

Вона нагадала, що з початку повномасштабної війни ЄС мобілізував допомогу для України вже більш ніж на €6,2 млрд.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц та Урсула фон дер Ляєн восени планують провести міжнародну конференцію щодо відновлення України після війни. Її метою буде повернення країні довіри інвесторів.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль презентував масштабний план відбудови України на $750 млрд. Детальніше про те, що він передбачає – читайте у матеріалі Фактів ICTV.