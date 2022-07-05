Збили шість ракет із семи: РФ обстріляла Дніпропетровську область

Липень, 05 в 8:30

Уранці 5 липня армія РФ атакувала Дніпропетровську область відразу сімома ракетами.

Оновлено о 08.30. Шість із них наші військові збили над Дніпром та Синельниківським районом, повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили пожежу. Рятувальники вогонь оперативно приборкали. Ніхто не постраждав.

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У місті Покров зафіксовано “приліт” у приватний сектор. Там зруйновані кілька будинків, ще в кількох повибивало шибки.

– Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих, – зазначив очільник ОВА.

У Зеленодольську ворог поцілив по дачному масиву, у Великій Костромці – по одній з вулиць. У селі зараз частково немає світла.

Масштаби руйнувань уточнюються. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Нагадаємо, що факт “прильоту” до офіційного повідомлення від очільника ОВА підтверджував керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Голова РВА повідомив про руйнування кількох житлових будинків та зазначив, що на місці працюють всі служби та місцеві органи влади.

Бути поряд із укриттями та не втрачати пильності просив і очільник Зеленодольської громади Дмитро Невеселий.

Нагадаємо, що 5 липня двома ракетами росіяни також поцілили по Шостці Сумської області. Пожежу, що спалахнула під час обстрілу, локалізували рятувальники.

У ці хвилини представники Держслужби з надзвичайних ситуацій, медики та комунальники працюють на місці сьогоднішніх ракетних ударів по Миколаєву.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко, Євген Євтушенко, Дмитро Невеселий