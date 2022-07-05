Июль, 05 в 6:08

Утром 5 июля в Днепропетровской и Сумской областях прогремели взрывы.

Многие мощные взрывы слышали в самом Днепре.

Факт прилета вражеской ракеты подтвердил руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

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По его словам, разрушены несколько жилых домов. На месте работают все службы и местные власти. По предварительной информации, жертв нет.

Быть рядом с укрытиями и не терять бдительность просит глава Зеленодольской общины Дмитрий Невеселый.

По его словам, по состоянию на 05.28 пострадавших в общине нет.

В Сумской области, по данным очевидцев, взрывы раздавались в Шостке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 132-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.