Липень, 06 в 22:37

У середу, 6 липня, експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України щодо подолання наслідків русифікації та тоталітаризму підготувала рекомендації для органів місцевого самоврядування та громадських організацій для усунення з публічного простору об’єктів, символів та назв радянської тоталітарної та російської імперської політики.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Мінкульту.

Як уточнюється, визнано недоцільним існування в Україні тих із них, що пов’язані з реалізацією російської імперської та тоталітарної політики, спрямованої на підкорення України, переслідування учасників боротьби за незалежність, скоєння політичних репресій та інших злочинів імперського та тоталітарного режимів.

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Також це стосується найменувань російських міст та інших географічних, історичних та культурних об’єктів Росії, які не пов’язані безпосередньо з історією України.

Рекомендується відмовитися від найменувань на честь осіб, які брали активну участь у реалізації та/або пропаганді російської імперської та радянської тоталітарної політики, брали безпосередню участь у переслідуваннях учасників боротьби за незалежність, скоєнні політичних репресій та інших злочинів імперського та тоталітарного режимів.

Те саме стосується осіб та подій, які були міфологізовані імперською та тоталітарною пропагандою і сьогодні використовуються російською пропагандою для поширення власних наративів.

У Міністерстві додали, що зникнення з публічного простору топонімів чи пам’ятників на честь певних культурних діячів не дорівнює зникненню їхньої культурної спадщини, яка залишається доступною.

Проте водночас важливо не допустити знищення пам’яті про справді значущі для України та конкретного міста чи села історичні постаті та події.

– Доцільно зберігати назви/об’єкти, пов’язані з особами, які: зробили важливий внесок у розвиток української чи світової науки, культури та інших сфер суспільного життя; були прихильними до України та української культури, визнавали її рівність з іншими культурами; боролися з тоталітарними режимами або зазнали переслідування, – сказано у повідомленні.

Також Мінкульт наголосив, що важливо зберігати пам’ять про героїв та захисників України від нацистських окупантів.

– Важливо враховувати, що подолання наслідків русифікації не повинно призводити до звуження та примітивізації культурного простору в Україні, водночас має стимулювати розвиток інклюзивного гуманітарного та культурного середовища, наповнюючи його власним унікальним ціннісним змістом, – пояснили у відомстві.

Рішення про збереження чи демонтаж твору монументального мистецтва рекомендують приймати з урахуванням рівня майстерності та внеску автора у розвиток українського мистецтва, художньої цінності та оригінальності твору. Також Мінкульт закликає зберігати елементи прикраси та декору в публічному просторі, та впроваджувати методи їхнього критичного переосмислення, у тому числі – засудження імперської та тоталітарної політик.