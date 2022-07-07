Росіяни обстріляли Харків – постраждали троє людей
Російські загарбники 7 липня завдали ракетних ударів по Харкову. Вони поцілили в один з районів міста.
Про це повідомив олова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Попередньо – обстріл здійснили реактивними системами залпового вогню.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, станом на 18.27 від російських обстрілів постраждали троє осіб.
– Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру, – зазначив він.
На місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.
Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли, що у місті, ймовірно, були “прильоти” ракет. Очевидці казали, що від обстрілу зайнялися кілька пожеж — над містом щонайменше три стовпи диму.
Зазначимо, що під час вибухів у місті не оголошували повітряну тривогу та загрозу артобстрілу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.
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