Липень, 07 в 17:40

Російські загарбники 7 липня завдали ракетних ударів по Харкову. Вони поцілили в один з районів міста.

Про це повідомив олова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Попередньо – обстріл здійснили реактивними системами залпового вогню.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, станом на 18.27 від російських обстрілів постраждали троє осіб.

Зараз дивляться

– Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру, – зазначив він.

На місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.

Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли, що у місті, ймовірно, були “прильоти” ракет. Очевидці казали, що від обстрілу зайнялися кілька пожеж — над містом щонайменше три стовпи диму.

Зазначимо, що під час вибухів у місті не оголошували повітряну тривогу та загрозу артобстрілу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.