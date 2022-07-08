Допомагають ЗСУ проводити демілітаризацію: на Запоріжжі окупанти обстріляли власні позиції

Липень, 08 в 11:24

Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що окупанти влучили по своїх позиціях поблизу Нескучного.

– За інформацією української розвідки, окремі підрозділи реактивної артилерії російських окупаційних військ не зовсім підтримують проведення так званої ”спецоперації” та підсвідомо допомагають ЗСУ проводити демілітаризацію своїх же російських окупаційних військ, – сказано у повідомленні.

Нещодавно ворожий підрозділ РСЗВ завдав вогневого ураження по своїх позиціях неподалік населеного пункту Нескучне. В результаті ”прицільного” вогню один окупант загинув, двоє отримали поранення. Також знищено склад боєприпасів супротивника.

Раніше ми писали, що українська розвідка не виключає, що російські війська можуть намагатися наступати у бік Запоріжжя.

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Джерело: Запорізька ОВА

Фото: Генштаб ЗСУ