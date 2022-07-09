США передадуть Україні снаряди для HIMARS для ударів на відстань до 300 км – ЗМІ

Липень, 09 в 2:06

Україна отримає снаряди для РСЗВ HIMARS максимальної дальності ураження, що може атакувати ворога на дистанції до 300 км.

Про це пише українське видання ZN.UA із посиланням на неназвані джерела в одному зі штабів оперативного командування.

Раніше американські медіа, зокрема й видання Financial Times, повідомляли, що в рамках нового пакет військової допомоги для України з боку Сполучених Штатів, окрім самих систем HIMARS будуть поставлятись більш далекобійні високоточні снаряди.

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Видання із посиланням на неназваного представника Пентагону писало, що снаряди для РСЗВ стріляють далі і мають більшу точність, ніж передані раніше зразки. Втім FT не зазначає, які саме це снаряди.

Нагадаємо, снаряди, які раніше мала Україна для придушення наступу РФ, це GMLRS із максимальною дистанцією поразки близько 70 км. При цьому максимальна дальність снарядів, які може використовувати HIMARS досягає мети на дистанції до 300 км.

Нагадаємо, ввечері 8 липня стало відомо, що США оголосили про новий пакет військової допомоги у розмірі близько $400 млн, який включатиме ще чотири РСЗВ HIMARS та високоточні снаряди.

Фото: Генштаб ЗСУ