Знищили 15 танків та БМП: на Луганщині ЗСУ розбили колону окупантів

Липень, 09 в 21:24

Артилеристи Королівської бригади опублікували відео, на якому показали знищення колони російських окупантів.

– На відео – півтора десятки російських танків та БМП на Луганщині, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а в подальшому знищили. Гідна зустріч кожному окупанту гарантована.

На відео можна побачити, як палає російська техніка.

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Раніше у Генеральному штабі Збройних сил України показали, як у російських окупантів не стало танкової роти.

Джерело: 24 ОМБр імені короля Данила