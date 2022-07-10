Знищили 15 танків та БМП: на Луганщині ЗСУ розбили колону окупантів
Артилеристи Королівської бригади опублікували відео, на якому показали знищення колони російських окупантів.
– На відео – півтора десятки російських танків та БМП на Луганщині, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а в подальшому знищили. Гідна зустріч кожному окупанту гарантована.
На відео можна побачити, як палає російська техніка.
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Раніше у Генеральному штабі Збройних сил України показали, як у російських окупантів не стало танкової роти.
Джерело: 24 ОМБр імені короля Данила