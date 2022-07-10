Липень, 10 в 19:39

Російські окупанти брешуть про розташування підрозділів Збройних Сил України у школах, лікарнях та житлових будинках.

У такий спосіб вони намагаються хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу станом на 10 липня.

– Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують брехати про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та багатоквартирних житлових будинках, – повідомили у Генштабі.

У Генштабі закликали українців довіряти лише перевіреній інформації та не розповсюджувати російські фейки.

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