Липень, 10 в 20:00

Збройні Сили України відбили російську розвідку боєм на Слов’янському напрямку біля села Мазанівка. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу станом на 10 липня.

– Розвідку боєм в напрямку Мазанівки окупанти, завдяки вмілим діям українських воїнів, відверто провалили та з втратами відійшли, – йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка. Застосував авіацію для завдання удару неподалік Богородичного.

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На Сіверському напрямку російські війська застосували ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Бачівська, Волфиного, Миропілля, Володимирівки, Олексіївки та Вовківки Сумської області та Сеньківки й Миколаївки Чернігівської області. Крім того, у районах Вовківки та Волфиного ударів завдала ворожа штурмова та армійська авіація.

– На Харківському напрямку загарбники застосовували танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів області на північ, схід та південь від міста. Поблизу Верхнього Салтова, Петрівки та Мосьпанового ворог завдав авіаційних ударів, – повідомили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку російські війська обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Курдюмівка, Луганське, Берестове, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Шуми та Переїзне.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.

– Неподалік Авдіївки та Володимирівки ворог завдав авіаударів, штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі села Новоселівка Друга, однак успіху не мав і відійшов, – повідомили у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку росіяни наявними засобами вогневого ураження намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово захопленої території.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує в морі два носії високоточної зброї.