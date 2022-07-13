У Дніпропетровській області чути вибухи – що відомо
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Ввечері 12 липня у Дніпропетровській області чути вибухи.
Про це повідомили жителі у місцевих Telegram-каналах. Офіційного підтвердження наразі немає.
Водночас у Нікопольському районі триває повітряна тривога, яка розпочалась о 21.35.
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Нагадаємо, що кілька днів тому російські окупанти обстріляли Градами селище Червоногригорівка Дніпропетровської області. На щастя, постраждалих не було.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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