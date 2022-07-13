Липень, 12 в 22:10

Ввечері 12 липня у Дніпропетровській області чути вибухи.

Про це повідомили жителі у місцевих Telegram-каналах. Офіційного підтвердження наразі немає.

Водночас у Нікопольському районі триває повітряна тривога, яка розпочалась о 21.35.

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Нагадаємо, що кілька днів тому російські окупанти обстріляли Градами селище Червоногригорівка Дніпропетровської області. На щастя, постраждалих не було.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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