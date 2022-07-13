В Днепропетровской области слышны взрывы – что известно
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Вечером 12 июля в Днепропетровской области слышны взрывы.
Об этом сообщили жители в местных Telegram-каналах. Официального подтверждения пока нет.
В то же время в Никопольском районе продолжается воздушная тревога, которая началась в 21.35.
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Напомним, что несколько дней назад российские оккупанты обстреляли Градами поселок Червоногригоровка Днепропетровской области. К счастью, пострадавших не было.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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