Июль, 12 в 22:10

Вечером 12 июля в Днепропетровской области слышны взрывы.

Об этом сообщили жители в местных Telegram-каналах. Официального подтверждения пока нет.

В то же время в Никопольском районе продолжается воздушная тревога, которая началась в 21.35.

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Напомним, что несколько дней назад российские оккупанты обстреляли Градами поселок Червоногригоровка Днепропетровской области. К счастью, пострадавших не было.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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