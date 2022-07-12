Липень, 12 в 10:58

Головне управління розвідки оприлюднило чергове перехоплення розмови російського окупанта.

На записі він розповідає своїй дружині, що в його оточенні багато охочих написати рапорт і відмовитись від участі в бойових діях в Україні. Зі свого боку вона радить чоловіку зробити так само.

– У нас тут чутки пішли, що вас хочуть вивезти на відпочинок, – говорить жінка. – Якщо я в тил дістанусь, то не повернусь, не поїду назад, намагатимусь не поїхати. У нас таких, як я, дуже багато. Але все одно. Таких чим більше, тим краще, – говорить їй у відповідь загарбник.

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Також дружина окупанта поділилась історією, яку їй розповіла знайома. За її словами, відмовників силоміць везуть на фронт, а вони на ходу вистрибують з машин і тікають.

– Таня мені розповідала, що їх посадили в КамАЗи, щоб начебто відвезти в аеропорт і відправити додому. Але в закритих машинах їх повезли в бік України. Тоді вони почали вискакувати з машин і втікати. Ті, кому вдалося втекти, зателефонували родичам і сказали, щоб ті писали заяви у прокуратуру, – розповіла дружина окупанта.

За її словами, рідні російських солдатів вже масово пишуть звернення в прокуратуру та Міноборони РФ.