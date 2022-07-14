Липень, 14 в 20:03

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що столиця надасть фінансову допомогу добровольцям територіальних громад, які виконують бойові завдання.

Про це він повідомив у себе в соцмережах у четвер, 14 липня.

– Київ живе в умовах воєнного стану. І ми повинні забезпечувати заходи як щодо належної оборони столиці, так і щодо функціонування та виживання підприємств міста, за комфортом його мешканців. Ми повинні дбати про наших захисників, – наголосив він.

Мер зазначив, що місто також запровадило заохочувальну нагороду Київського міського голови для цивільних, які під час широкомасштабної агресії Росії виявили мужність та патріотизм і своєю професійною чи волонтерською діяльністю сприяли обороні столиці.