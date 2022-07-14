Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Поцілили в низку цивільних об’єктів: РФ знову обстріляла Миколаїв

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Миколаївської області
Фото: ДСНС

14 липня російські військові знову поцілили в низку цивільних об’єктів у Миколаєві.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, на місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.

– Прошу не публікувати фото та відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації. Детальніше про наслідки обстрілів повідомлю згодом, – закликав місцевих жителів мер міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 141-шу добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка