Поцілили в низку цивільних об’єктів: РФ знову обстріляла Миколаїв
Фото: ДСНС
14 липня російські військові знову поцілили в низку цивільних об’єктів у Миколаєві.
За словами міського голови Олександра Сєнкевича, на місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.
– Прошу не публікувати фото та відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації. Детальніше про наслідки обстрілів повідомлю згодом, – закликав місцевих жителів мер міста.
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