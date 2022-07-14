Поцілили в низку цивільних об’єктів: РФ знову обстріляла Миколаїв

Липень, 14 в 6:06

14 липня російські військові знову поцілили в низку цивільних об’єктів у Миколаєві.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, на місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.

– Прошу не публікувати фото та відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації. Детальніше про наслідки обстрілів повідомлю згодом, – закликав місцевих жителів мер міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 141-шу добу.

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