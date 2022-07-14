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Подоляк: ракетний обстріл Вінниці – не помилка, а затверджена військова стратегія РФ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Подоляк: ракетний обстріл Вінниці – не помилка, а затверджена військова стратегія РФ
Фото: ДСНС

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ракетний обстріл Вінниці – не помилка, а затверджена військова стратегія РФ, покликана залякати Україну та примусити її до “миру за будь-яку ціну”.

– Вінниця, Кременчук, Часів Яр, Харків. Важливо розуміти: атаки Росії на мирні міста України – це не помилка, а затверджена військова стратегія. Росія не здатна перемогти ЗСУ у бою, тому вдається до варварства: терактів, знищення інфраструктури та розправ над цивільними, – написав Подоляк у себе в Twitter у четвер, 14 липня.

Він уточнив, що Кремль живе за керівництвом ведення війн ще часів Середніх віків, і там вірять, що своїми жорстокими злочинами вони можуть зламати волю українців, примусити нас до “миру за будь-яку ціну”.

– Але це не працює: кожен теракт лише згуртовує суспільство та наближає Росію до поразки. Час розплати прийде, – резюмував радник.

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