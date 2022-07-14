Липень, 14 в 16:56

Радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Вінниці зросла до 21 особи.

Про це він написав 14 липня у себе в Telegram.

– Станом на даний момент відомо про 21 загиблого, серед них троє дітей. 52 особи поранено, серед них троє дітей. Загалом до медичних закладів звернулося 115 постраждалих, – заявив він.

Крім того, за даними Тимошенка, зниклими безвісти вважаються 46 людей, на місці події працюють рятувальники.

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– Це жахливий злочин та справжній теракт Росії проти українського народу, – наголосив Тимошенко.

Тим часом у ДСНС уточнили, що станом на 16.35 по медичну допомогу звернулася 91 особа.

Також, за їхніми даними, серед 52 госпіталізованих четверо – діти, 34 особи перебувають у тяжкому стані.

Рятувальники заявляють не про 46, а про 42 зниклих безвісти.

Раніше повідомлялося, що через ракетний удар у Вінниці 14 липня загинуло 20 осіб.