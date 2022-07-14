Змусили окупантів відійти: ЗСУ відбили штурм РФ на двох напрямках

Липень, 14 в 7:55

Українські військові відбили штурм російських окупантів на двох напрямках.

Зокрема, Збройні сили України завадили втіленню планів загарбників у напрямку Кодеми та Вершини на Бахмутському напрямку.

На цій ділянці фронту впродовж доби армія РФ гатила з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір’я, Вершина та поблизу Вуглегірської ТЕС.

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Авіаударів росіяни завдали неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар’ївки й Семигір’я.

Намагався ворог вести штурмові дії в напрямку Курульки на Слов’янському напрямку. Але, не досягнувши успіху, окупанти були змушені відійти.

Станом на 14 липня російські війська обстрілюють райони поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного.

Нині окупанти наступають у бік Верхньокам’янського на Краматорському напрямку.

Частковий успіх мають росіяни в напрямку населеного пункту Кам’янка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 141-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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