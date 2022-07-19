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Факти / Україна

Закріплюються на південних околицях: окупанти мають частковий успіх біля Покровського

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
війна в україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники провели штурм у напрямку Покровського у Донецькій області та мали частковий успіх.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

– Ворог вів штурмові дії у напрямку Покровського, має частковий успіх, закріплюється на південній околиці населеного пункту, – зазначили у Генштабі.

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На Донецькому напрямку ворог намагається просуватися в напрямку Бахмута та Сіверська, до території Вуглегірської ТЕС.

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Ворожі наступальні дії фіксувалися у напрямках Григорівки, Спірного, Івано-Дар’ївки, Берестового, Білогорівки та Вершини. Неподалік Дмитрівки загарбники провели розвідку боєм.

На Харківському напрямку росіяни намагалися вести наступальні дії в напрямках сіл Уди та Гусарівка. Поблизу останнього завдали авіаційного удару.

Водночас спроби окупантів захопити населені пункти були невдалими. Вони отримали відсіч ЗСУ, тому загарбники із втратами відійшли.

Нагадаємо, що станом на 19 липня армія РФ вже втратила близько 38 550 солдатів, 1 691 танк та 3 892 броньовані машини.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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